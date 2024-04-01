تقديم لائحة اتهام ضد قاتل زوجته من شفاعمرو

جاء في لائحة الاتهام أن "المتهم اقترب من سيارة المرحومة وطعنها في كافة أنحاء جسدها ولاذ بالفرار. ونتيجة لأفعاله ماتت على الفور في المكان".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد ناصر عرابي من مدينة شفاعمرو، يبلغ من العمر 59 عاما، نسبت إليه تهمة قتل زوجته أمل خطيب (54 عاما)، يوم 3 آذار/ مارس 2024، طعنا بالسكين في قرية عبلين.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا للمحكمة بتمديد اعتقال الزوج القاتل لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ووجهت النيابة للزوج تهمة "القتل في ظروف خطيرة، والتهديد والاعتداء".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "للزوجين 5 بنات. وشهدت سني زواجهما صراعات وعنف من قبل المتهم تجاه المرحومة".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في إحدى المناسبات، غادرت المرحومة المنزل لمدة شهرين تقريبًا، لكنها عادت للعيش معه بناءً على طلب المتهم. وإزاء ما سبق ونظراً للخلافات المستمرة والعلاقات الصعبة بينهما، قررت المرحومة الانتقال للعيش في شقة مستأجرة. وغضب المتهم ولم تقبل ترك المرحومة وحاول عدة مرات إقناع المرحومة بالعودة عن قرارها، إلا أن المرحومة رفضت طلباته وتوقفت في النهاية عن الرد على مكالماته الهاتفية. وفي هذه المرحلة، بدأ المتهم في تهديد بناتهما بأنه سيقتل المرحومة، بل إنه في إحدى المرات قال لإحدى الفتيات إنه سيضربها في السيارة ويقتلها".

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أنه "قبل أشهر قررت المرحومة بيع المنزل المشترك لتحصل على حصتها من قيمته، وهو ما أثار غضب المتهم. وعلى ضوء ذلك، قبل حوالي شهر كان المتهم ينتظر في سيارته بالقرب من منزل المرحومة. وعندما خرجت المرحومة من منزلها بسيارتها، اندفع المتهم نحوها وتعمد الاصطدام بسيارة المرحومة. وبسبب قوة الاصطدام، تم طُرحت الضحية جانبا واستلقت على المقعد الأمامي للسيارة. ثم اقترب المتهم من سيارة المرحومة وطعنها في كافة أنحاء جسدها ولاذ بالفرار. ونتيجة لأفعاله ماتت على الفور في المكان".