مصرع شاب من اللد في حادث انقلاب سيارة

أسفر حادث انقلاب سيارة عن مصرع شاب من اللد متأثرا بإصابته الخطيرة، فيما أصيب شخصان آخران بجراح متوسطة وطفيفة.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، من اللد مصرعه في حادث طرق ذاتي وقع على شارع 4313 قرب المدينة؛ مساء اليوم الجمعة.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة لأسباب لم تعرف بعد.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شاب متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقال مضمد وصل إلى المكان، إن "السيارة كانت على قارعة الشارع، فيما تواجد الشاب إلى جانبها وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى إصابات بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بجراح متوسطة وطفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.