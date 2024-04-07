التجمع ينعى الشهيد وليد دقة ويطالب بتحميل إسرائيل مسؤولية جريمتها

طالب التجمع "بتحميل إسرائيل مسؤولية جريمتها ضد وليد والأسرى جراء إهمالهم الطبي، وتقديم المسؤولين للمحاسبة". كما طالب "بفرض هيئة دولية تراقب أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وتهتم بتلقيهم العلاج والدواء والرعاية الطبية اللازمة، وتمنع إسرائيل من تعذيبهم".

نعى التجمع الوطني الديمقراطي بهيئاته وكوادره الرفيق المناضل والأسير الشهيد وليد دقة، مؤكدا أن استشهاده "نتاج عملية الإعدام البطيء التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين من خلال الإهمال الطبي وظروف الأسر الصعبة، والتي تجعل التعامل مع أي مرض مستحيل".

وذكر التجمع أن الشهيد دقة "كان مناضلًا عنيدًا وشغل منصب عضو لجنة مركزية سابق في التجمع، وله من البصمات على الحركة الوطنية والأسيرة والعمل السياسي الكثير".

وأضاف أن الشهيد "كان أديبًا وكاتبًا وأحد أعمدة الفكر السياسي في السجون وخارجها".

وطالب التجمع "بتحميل إسرائيل مسؤولية جريمتها ضد وليد وجميع الأسرى جراء إهمالهم الطبي، وتقديم كل المسؤولين للمحاسبة".

كما طالب "بفرض هيئة دولية تراقب أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتهتم بتلقيهم العلاج والدواء والرعاية الطبية اللازمة، وتمنع إسرائيل من تعذيبهم والتنكيل بهم".