ملاحقة العمال الفلسطينيين: الشرطة تعتقل 11 عاملا من جنين وسائقا من أم الفحم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اعتقال 11 عاملا من جنين بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد"، وسائقا من أم الفحم بادعاء نقلهم بحافلة صغيرة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، 11 عاملا من جنين بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد"، وسائقا من أم الفحم بادعاء نقلهم بحافلة صغيرة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "نفذت قوات حرس الحدود الشمالية، صباح اليوم، في إطار تركيز الجهد العسكري لجنود ومتطوعي حرس الحدود لمنع دخول أشخاص بطريقة غير شرعية إلى البلاد واعتقال الأشخاص الذين يساعدونهم في عمليات التهريب والنقل والتعامل داخل البلاد".

وأضافت أنه "قامت عناصر الشرطة في منطقة المجلس الإقليمي مجيدو بنشاط احترازي، وقامت بإيقاف حافلة صغيرة للتفتيش، ليتضح أنها تقل 11 مواطنا من سكان جنين، بالإضافة إلى سائق الحافلة وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عاماً من سكان مدينة أم الفحم، وتم اعتقاله واقتياده مع بقية الأشخاص للتحقيق من قبل الشرطة".