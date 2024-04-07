وفاة بلال إبريق من عكا متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي الشاب بلال إبريق، في الأربعينيات من العمر، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة من جراء حادث طرق وقع، الأسبوع الماضي، بالقرب من منطقة "عين همفراتس" جنوب عكا.

أُعلن في مدينة عكا، اليوم الأحد، عن وفاة الشاب بلال إبريق، في الأربعينيات من العمر، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة من جراء حادث طرق وقع، الأسبوع الماضي، بالقرب من منطقة "عين همفراتس" جنوب عكا.

وأعلنت عائلة الفقيد عن تشييع جثمانه، اليوم الساعة الخامسة مساء من مسجد الجزار إلى مثواه الأخيرة ومواراته الثرى.

الفقيد بلال إبريق

104 أشخاص بينهم 43 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 104 أشخاص بينهم 43 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.