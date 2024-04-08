إصابة خطيرة جراء جريمة إطلاق نار بالنقب

قتل 45 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، علما بأن العام الماضي سجل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا الجريمة في المجتمع العربي في مناطق الـ48.

المركبة التي تعرضت إلى إطلاق نار في النقب صباح اليوم (الإسعاف)

أصيب رجل في الخمسينيات من عمره من مدينة رهط في النقب، بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق خلال تواجده داخل مركبته في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

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وأفاد الناطق باسم نجمة داود الحمراء أن طواقمه تلقت عند الساعة 06:52، بلاغا حول إصابة رجل في حادثة عنف على شارع 310 قرب مفرق رهط في النقب.

ووصل طاقم طبي إلى مكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية الميدانية لرجل في الخمسينيات من عمره، ونقله وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل انعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

وقتل 45 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، علما بأن العام الماضي سجل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا الجريمة في المجتمع العربي في مناطق الـ48.