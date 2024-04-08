هبة الكرامة.. رامي شحادة من شفاعمرو ينال حريته

نال رامي شحادة من شفاعمرو الحرية بعد حبسه في سجن "سلمون" بالقرب من المغار، وقضاء محكوميته بالسجن لمدة 12 شهرا، إثر أدانته بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

نال الشاب رامي شحادة (25 عاما) من مدينة شفاعمرو صباح الإثنين، الأحد، حريته بعد حبسه في سجن "سلمون" بالقرب من مدينة المغار، وقضاء محكوميته بالسجن لمدة 12 شهرا.

وكانت المحكمة قد أدانته بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، دفاعا عن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح أمام اعتداءات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شحادة في 13 أيار 2021، وتم تقديم لائحة اتهام ضده يوم 17 أيار 2021، وفرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 9 شباط/ فبراير 2023 الحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة قدره ثلاثة آلاف شيكل، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد ردّت طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع ماهر تلحمي، يوم 13 تموز/ يوليو الماضي، ضد قرار حبس موكله، كما ردت المحكمة العليا طلب الاستئناف في 3 آب/ أغسطس طلب الاستئناف ضد قرار حبسه.