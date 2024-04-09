اللجنة القطرية: يجب تحويل هبات الموازنة الإضافية للسلطات المحلية العربية فورا

طالبت اللجنة القطرية بـ"إلغاء التقليص ونقل الميزانية بشكل فوري إلى السلطات العربية، التي تواجه خطر الانهيار في ظل هذا الإجراء".

طالبت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء، الوزارات الإسرائيلية المختلفة بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية بشكل فوري.

وفي التفاصيل، في خطوة أخيرة قبيل التوجه للقضاء، وجهت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من خلال المحامية سوسن زهر، رسالة إلى وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبة بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية وفقًا للقرار الحكومي رقم 550.

وقالت القطرية إنه "قررت حكومة إسرائيل، في القرار رقم 1274 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، تقليص ميزانيات المجتمع العربي المحولة عبر السلطات المحلية العربية، دون اتخاذ المسار القانوني الصحيح، والذي يستوجب موافقة لجنة المالية البرلمانية على ذلك، على خلاف ما هو محدد في نفس القرار الحكومي وعلى خلاف المادة 153 من قانون تحسين الأداء الاقتصادي".

وأكدت اللجنة القطرية في الرسالة أن "القرار بتقليص الميزانيات للمجتمع العربي، على الرغم من أنه اتخذ بما يخالف توصية المهنيين في وزارة المالية، وبنك إسرائيل والمجلس القومي للاقتصاد ومهنيين كبار آخرين، لا يتماشى مع أحكام القانون".

وطالبت اللجنة القطرية بـ"إلغاء التقليص ونقل الميزانية بشكل فوري إلى السلطات العربية، التي تواجه خطر الانهيار في ظل هذا الإجراء".