حالة الطقس خلال عيد الفطر: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار بمناطق متفرّقة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العامّ، بنحو 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الأربعاء، تأثّر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط زخّات من الأمطار على معظم المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العامّ، بنحو 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل؛ يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلًا في ساعات النهار، باردا نسبيا إلى بارد ليلا، وبخاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحرخفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولطيفا نهارا بارد تسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، باردا نسبيا ‘لى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وطر التزحلق على الطرقات.