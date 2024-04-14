مصرع شابين و5 إصابات متفاوتة إثر حريق في نزل بالقدس

أسفر حريق اندلع في نُزل بمدينة القدس، فجر اليوم الأحد، عن مصرع شابين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

من مكان الحريق بالقدس، فجر اليوم (طواقم الإنقاذ)

لقي شابان مصرعيهما وأصيب خمسة آخرين بجروح متفاوتة إثر حريق اندلع في نُزل بمدينة القدس، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أقرت الطواقم الطبية وفاة شابين (30 عامًا)، وقدمت العلاجات الأولية لسبعة مصابين بجروح متفاوتة، ونقلتهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "قبل قليل، ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، حول حريق في أحد المباني في شارع ليبكين شاحاك في القدس، وتمكن مسعفو نجمة داود الحمراء من تحديد وفاة رجلين يبلغان من العمر حوالي 30 عاما، وتم نقل سبعة ضحايا إلى مستشفيات شعاري تسيدك، وهداسا عين كارم وجبل المشارف، وهم مصابون بحروق وبعد استنشاق الدخان، بينهم اثنان بحالة خطيرة، وثلاثة بحالة متوسطة، واثنان بحالة طفيفة".

وقالت الشرطة "قبل وقت قصير، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة في القدس حول حريق في مبنى سكني في حي بسغات زئيف في القدس. وتم استدعاء قوات الشرطة من محطة شيفت إلى مكان الحادث إلى جانب عناصر الشرطة".

ونفذت خدمات الطوارئ عمليات الإنقاذ بعد أن إغلقت مكان الحادث وقامت بإنقاذ المصابين وإخماد الحريق.