منذ 7 أكتوبر.. اعتقال 4071 فلسطينيا بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد"

ادعت الشرطة، اليوم الأحد، أن "قوات حرس الحدود تواصل إحباط دخول الفلسطينيين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، إذ تم القبض على 4071 مقيمًا غير قانوني منذ بدء الحملة".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها 4071 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد" منذ 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإن "قوات حرس الحدود تواصل إحباط دخول الفلسطينيين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، إذ تم القبض على 4071 مقيمًا غير قانوني منذ بدء الحملة".

وأضافت أنه "بتوجيه من قائد حرس الحدود اللواء بريك يتسحاك، تواصل القوات العمل على القبض على المقيمين غير القانونيين ومنع دخولهم إلى إسرائيل، بالإضافة إلى توقيف كل من يساعدهم في النقل والتشغيل، حيث تم في الأمس في معبر الزعيم إحباط محاولة تهريب 10 فلسطينيين بعد الاختباء بصندوق السيارة، و18 آخرين في معبر حزما خلال تواجدهم بمركبة تجارية بعد التمويه على أنها مركبة شرطة، و15 آخرين على معبر عوفر".

وزعمت الشرطة أنه "خلال الأسبوع الأخير، تم القبض على 370 مقيمًا غير قانوني في منطقة القدس، و25 مشتبهًا بهم بنقلهم. وفي منطقة الشمال والساحل والمركز والجنوب، تم القبض على 88 مقيمًا غير قانوني و8 مشتبه بهم بنقلهم".

وكانت الشرطة قد حذرت من أنها "لن تتسامح مطلقًا مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، خاصة في أوقات الحرب".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.