مجلس حورة المحلي يصدّق على ميزانية العام 2024

تم تخصيص 57% من الميزانية هذا العام أيضا لقضايا التربية والتعليم، وفقا للمجلس المحلي في حورة.

جلسة مجلس حورة، مساء أمس

صدّق مجلس حورة المحلي في جلسة رسمية عُقدت، مساء أمس الأحد، على الميزانية العامة للمجلس المحلي في البلدة للعام 2024 وقدرها حوالي 204 ملايين شيكل.

وجرى تخصيص 57% من الميزانية هذا العام أيضا لقضايا التربية والتعليم، وفقا للمجلس المحلي في حورة.

وصادقت إدارة المجلس الجديدة على اختيار نائبين لرئيس المجلس هما إسحاق أبو القيعان نائباً وقائماً بأعمال رئيس المجلس ومسؤولاً عن ملف الهندسة، وطلال النباري نائباً لرئيس المجلس ومسؤولاً عن ملفَيْ التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي.

كما جرت المصادقة على جميع اللجان المهمة والضرورية مع أعضائها، بالإضافة إلى المصادقة على إدارة المجلس وأعضاء إدارة المركز الجماهيري، وأعضاء إدارة الشركة الاقتصادية، وأعضاء إدارة هيئة التربية والتعليم.

وقد صوّت الائتلاف على ميزانيات غير عادية لعدة مشاريع عامّة في البلدة.

وتم تمرير كافة القرارات وفق الأغلبية القانونية وصوّت إلى جانبها أعضاء الائتلاف، فيما عارضها أعضاء المعارضة الخمسة الذين حضروا الجلسة.

وصرّح رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطاونة، أن "إدارة المجلس سوف تواصل العمل في جميع الميادين، اعتماداً على الميزانية العادية وميزانيات التطوير، لصالح المواطنين كما حدث في الدورات السابقة".