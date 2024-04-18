اتهام شاب بقتل أحمد جوفة من دبورية

يستدل من لائحة الاتهام أن الضحية جوفة أصيب برصاصة في رأسه من مسافة قريبة بينما كان جالسًا في شاحنته وعُثر عليه بعد ساعتين ميتًا.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب من دبورية نسبت إليه قتل الشاب أحمد سليمان جوفة (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في القرية، يوم 22 شباط/ فبرابر 2024.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الضحية جوفة أصيب برصاصة في رأسه من مسافة قريبة بينما كان جالسًا في شاحنته وعُثر عليه بعد ساعتين ميتًا.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم نفذ جريمة القتل بعد أن نشب خلاف بينه وبين الضحية.

والمتهم باقتراف جريمة القتل شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من سكان دبورية، وتم اعتقاله بعد حوالي أسبوع من ارتكاب الجريمة.

وتبين من مواد التحقيق أن خلافا نشب بين الضحية والمتهم أدى إلى قيام المتهم بملاحقة المرحوم عدة مرات، وفي يوم جريمة القتل رآه وهو يدخل إلى موقف الشاحنات، فأطلق عليه النار، ما أسفر عن وفاته.

ومما يذكر أن الضحية ترك خلفه زوجة وطفلة وأسرة ثاكل.