الطيبة: السجن 9 شهور لشاب على خلفية نشره دعاء لغزة

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشاب تضمنت "التحريض على الإرهاب" بسبب نشره دعاء لأهالي غزة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أصدرت محكمة الصلح في كفار سابا الجمعة، حكما بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور بحق الشاب وائل برانسي (38 عاما) من مدينة الطيبة على خلفية دعاء قام بنشره لأهالي غزة قبل 5 شهور.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل بحق الشاب، بالإضافة إلى السجن لمدة 7 شهور مع وقف التنفيذ.

وكان برانسي قد اعتقل من منزله عندما داهمت الشرطة شقته واعتدت على أفراد عائلته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشاب تضمنت "التحريض على الإرهاب" بسبب نشره دعاء لأهالي غزة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعتبرت لائحة الاتهام أن الدعاء كان بمثابة "التحريض على الإرهاب"، فيما يعتبر قرار المحكمة بالسجن استثنائيا سيما وأنه استند في بند اتهام "التحريض على الإرهاب" على الدعاء فقط.