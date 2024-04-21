شقيب السلام: مصرع فتى في حادث طرق

أسفر حادث طرق في شقيب السلام عن مصرع فتى وإصابة آخرين أحدهما حالته خطيرة.

لقي الفتى يوسف فراس بن سعيد (16 عاما) في حادث طرق وقع اليوم، الأحد، في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع في الحي رقم 7 في شقيب السلام بين مركبة خاصة ودراجة نارية رباعية (تركترون).

وذكرت الطواقم الطبية أن "حادث سير بين دراجة رباعية ومركبة خاصة أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى سوروكا".

وأوضحت أن من بين المصابين شابان في العشرينات من العمر، كانا يستقلان الدراجة الرباعية، أحدهما بحالة حرجة، فارق الحياة لاحقا متأثرا بجراحه الحرجة.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الحادث هو الفتى بن سعيد (16 عاما)، كما لفتت إلى إصابة سائق المركبة الخاصة بحالة بجراح طفيفة.

وأوضحت الطواقم الطبية أنها عملت على إجراء إسعافات أولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى، وأشارت إلى أن أحدهم "كان فاقدا للوعي دون نفس أو نبض"، قبل أن تقر وفاته لاحقا.