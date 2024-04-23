البحث عن أحد سكان الفريديس بعد فقدان آثاره قرب شاطئ الطنطورة

تتواصل أعمال البحث عن أحد سكان بلدة الفريديس فقدت آثاره قرب شاطئ الطنطورة، أمس الإثنين.

يواصل متطوعون وطواقم الإنقاذ أعمال البحث عن أحد سكان قرية الفريديس بعد أن اختفت آثاره، منذ مساء أمس الإثنين، بالقرب من شاطئ الطنطورة.

وجاء في التفاصيل أن عددا من المتطوعين يواصلون، اليوم، البحث في الأحراش المحاذية لشاطئ البحر في قرية الطنطورة المهجرة، عن رجل من بلدة الفريديس، فقدت آثاره منذ مساء أمس ولم يُعثر عليه لغاية الآن.

وقال رئيس مجلس الفريديس المحلي، أحمد برية، لمراسل "عرب 48"، أمير بويرات، إن "الحدث عن رجل في الخمسينيات من عمره، وحتى اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة في كل ما يتعلق بقضية اختفاء آثاره منذ الليلة الماضية، إذ أنه حسب المعلومات المتوفرة لدينا فقدت آثاره في منطقة الطنطورة، ولكن حتى اللحظة لا يوجد شيء مؤكد".

وأضاف أن "عددا من المتطوعين يقومون بالبحث عن المفقود بالإضافة للشرطة، وحتى اللحظة لم يتم العثور عليه رغم أعمال البحث المستمرة".

وختم برية حديثه بالقول إنه "نتمنى أن نجده سالمًا معافى ونعيده إلى عائلته وبلدته الفريديس".