اللد: إصابة حرجة لشاب جراء تعرض لإطلاق نار

مدينة اللد شهدت فجر اليوم، الخميس، جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة.

أصيب شاب (34 عاما) بجراح بالغة الخطورة من جراء تعرضه لإطلاق نار، في جريمة ارتكبت فجر اليوم، الخميس، في مدينة اللد.

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وعٌلم أن المصاب من سكان اللد؛ وتعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في شارع دزرائيلي في المدينة، على خلفية لم تتضح بعد.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بالحرجة، وجرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" فيما حاول المسعفون إنعاشه.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وشرعوا بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس السلطات الحكومية عن مكافحة الجريمة وتواطؤ أجهزة الأمن مع عصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري 59 قتيلا، علما بأن العام الماضي (2023) شهد تسجيل حصيلة غير مسبوقة، بلغت 228 قتيلا.