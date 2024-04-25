تمديد اعتقال الشرطي قاتل يعقوب طوخي حتى الثلاثاء المقبل

قررت المحكمة في تل أبيب، اليوم، تمديد اعتقال الشرطي قاتل يعقوب طوخي من مدينة يافا، حتى يوم الثلاثاء المقبل

من المحكمة في تل أبيب، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة تل أبيب، اليوم الخميس، اعتقال الشرطي قاتل الشهيد يعقوب طوخي من مدينة يافا، يوم 12 نيسان/ أبريل 2024، لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت المحكمة مناوشات بين حرس المحكمة وعدد من ذوي الصحية بعد أن وجهوا كلمات مثل "يا قاتل" و"يا جبان" للشرطي خلال الجلسة، والذي كان مقنعا ومتخفيا خلف الشاشة.

وكانت محكمة الصلح قد مددت، يوم الأحد الماضي، للمرة الثالثة اعتقال الشرطي القاتل، لغاية اليوم.

وقُتل طوخي، مساء يوم الجمعة الموافق 12نيسان/ أبريل 2024، برصاص شرطي كان بزي مدني، بعد تقديم الإسعافات الأولية لمصاب كان في يافا، بعد جدال دار بينه وبين الشرطي الذي أطلق الشرطي 11 رصاصة على طوخي وقتله دون أن يشكل طوخي خطرا على حياة الشرطي.

وعمل طوخي لمدة 30 عامًا في السفارة الأميركية، وكان يتطوع في طواقم الإسعاف، وهو أب لطفلتين وأخ لثلاث شقيقات.

تفاصيل أوفى بعد قليل...