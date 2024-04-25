مصابان بحالة خطيرة في حادث طرق بين شاحنتين قرب الزرازير

أسفر حادث طرق بين شاحنتين قرب الزرازير عن إصابة شخصين بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخصان، في الأربعينات والثلاثينات من عمريهما، بجراح وصفت بالخطيرة في حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 77 قرب بلدة الزرازير؛ اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى أحدهما من جراح في منطقة الرأس بينما الآخر عانى من إصابة في منطقة الصدر.

وقال المضمد نعيم نعيم، إنه "وصلنا إلى حادث صعب جدا بين شاحنتين وقدمنا العلاجات لمصابين أحدهما عانى من إصابة خطيرة في الرأس فيما كان المصاب الآخر عالقا وهو يعاني من جروح في الصدر".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.