العثور على جثة شخص قرب الرامة والتحقيق في الخلفية

بحسب الشرطة، فإن أفرادا من الطب الشرعي وصلوا إلى المكان لجمع الأدلة والبينات، وفي الوقت نفسه جرى فتح تحقيق لفحص ملابسات الحادثة.

عثر اليوم، الجمعة، على جثة شخص في منطقة مفتوحة قرب بلدة الرامة، وقد استدعيت طواقم طبية وعناصر من الشرطة إلى المكان.

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وجاء عن "نجمة داود الحمراء"، أنها تلقت بلاغا عند الساعة 12:19 حول العثور على شخص دون علامات حياة في منطقة مفتوحة قرب الرامة.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغا حول العثور على عظام يشتبه بأنها عظام بشرية قرب الرامة.

وبحسب الشرطة، فإن أفرادا من الطب الشرعي وصلوا إلى المكان لجمع الأدلة والبينات، وفي الوقت نفسه جرى فتح تحقيق لفحص ملابسات الحادثة.

وذكرت أنه عند الانتهاء من الفحص في المكان سيتم إرسال العظام إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لمعرفة ملابسات وسبب الوفاة.