إصابة خطيرة بإطلاق نار في بسمة طبعون والقبض على 3 جناة بالبعينة نجيدات

في البعينة نجيدات، أقدم ثلاثة شبان على إطلاق النار على منزل في القرية، وفور ذلك تعرضوا للمطاردة من قبل عشرات المواطنين.

من اعتقال الشبان في البعينة نجيدات

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة بسمة طبعون؛ مساء الجمعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" بحيفا لاستكمال العلاج.

وفي البعينة نجيدات، أقدم ثلاثة شبان على إطلاق النار على منزل في القرية، وفور ذلك تعرضوا للمطاردة من قبل عشرات المواطنين.

وتمكن الأهالي من القبض على الجناة الثلاثة واحتجازهم في أحد المنازل وهم مصابون نتيجة تعرضهم للاعتداء، حتى وصول الشرطة إلى المكان وتسليمهم لها.

ونقل اثنان من الشبان إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهما (19 عاما) بالمتوسطة والآخر (20 عاما) بالطفيفة.

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس السلطات الحكومية عن مكافحة الجريمة وتواطؤ أجهزة الأمن مع عصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري 60 قتيلا، علما بأن العام الماضي (2023) شهد تسجيل حصيلة غير مسبوقة، بلغت 228 قتيلا.