أم الفحم: وقفة نسائية منددة بالاعتقالات السياسية والحرب على غزة

جاءت الوقفة ضمن سلسلة من النشاطات التي تنظم في أم الفحم من أجل إطلاق سراح جبارين، حيث نظمت تظاهرة الأسبوع الماضي فيما ستكون الأسبوع المقبل وقفة أخرى أمام المحكمة في مدينة حيفا.

شاركت العشرات من النساء مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية بمدخل مدينة أم الفحم، تنديدا باستمرار اعتقال الناشط محمد طاهر جبارين وضد الاعتقالات السياسية والحرب المتواصلة على غزة.

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ورفعت خلال الوقفة لافتات تطالب بإطلاق سراح جبارين وإعادته إلى عائلته، وكتب على بعض منها "لا للاعتقالات السياسية"، "الحرية لمحمد الطاهر"، "الحرية لأحمد خليفة"، "ظروف الأسرى صعبة".

أم الفحم: وقفة نسائية منددة بالاعتقالات السياسية والحرب على غزةhttps://t.co/83xd292tz8 pic.twitter.com/FeVuBsXvLQ — موقع عرب 48 (@arab48website) April 27, 2024

وهتفت المشاركات في الوقفة إسنادا للمعتقل محمد طاهر جبارين وغزة، وطالبن بوقف الحرب على القطاع وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وجاءت الوقفة ضمن سلسلة من النشاطات التي تنظم في أم الفحم للمطالبة بإطلاق سراح جبارين، حيث نظمت تظاهرة الأسبوع الماضي فيما ستكون الأسبوع المقبل وقفة أخرى أمام المحكمة في مدينة حيفا.

مما يذكر أن الناشط جبارين لا يزال يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور عقب اعتقاله خلال مشاركته في مظاهرة رفضا للحرب على غزة.

واعتقل جبارين يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في أم الفحم، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية متنزه الباطن في المدينة تزامنا مع مظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة.