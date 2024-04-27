باقة الغربية: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

رفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير، وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة باقة الغربية.

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ونظمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الشهيد الأسير دقة، وذلك للمطالبة بتحرير جثمانه الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ نحو شهر.

كلمة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، من الوقفة المطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

تصوير: ضياء حاج يحيى (عرب 48)https://t.co/r14hHJqJX9 pic.twitter.com/lVAoM9Iwjd — موقع عرب 48 (@arab48website) April 27, 2024

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.

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