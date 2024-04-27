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27/04/2024 - 17:49

باقة الغربية: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

رفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.

باقة الغربية: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

جانب من الوقفة (عرب 48)

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير، وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة باقة الغربية.

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ونظمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية لتحرير الشهيد الأسير دقة، وذلك للمطالبة بتحرير جثمانه الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ نحو شهر.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الشهيد الأسير، حيث كتب على بعض منها "حرروا الأسير الشهيد وليد دقة"، كما أطلقوا هتافات مطالبة بتحريره.

تفاصيل أوفى تباعا...

وليد دقة الشهيد وليد دقة

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