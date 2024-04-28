الكنائس الشرقية بالناصرة تحتفل بأحد الشعانين

تنظم الأسبوع المقبل سلسلة من الاحتفالات بخميس الأسرار والجمعة العظيمة (الحزينة) وسبت النور قبل قيامة المسيح وعيد الفصح.

الناصرة، اليوم (عرب 48)

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير بموجب التقويم الشرقي، في مدينة الناصرة، اليوم بأحد الشعانين الذي يسبق عيد الفصح المجيد الذي يصادف الأحد المقبل.

وأقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي، ومسيرة كشفية طافت في محيط كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس بمشاركة آلاف المحتفلين.

وستنظم الأسبوع المقبل سلسلة من الاحتفالات بخميس الأسرار والجمعة العظيمة (الحزينة) وسبت النور قبل قيامة المسيح وعيد الفصح.

وكانت الطوائف المسيحية التي تسير بموجب التقويم الغربي (الكاثوليك واللاتين) قد احتفلت بعيد الفصح المجيد قبل ثلاثة أسابيع نظرا للاختلاف في التقويم.