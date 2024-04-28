انتهاء التحقيق مع بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان واستدعاؤها لتحقيق آخر

قال المحامي علاء محاجنة، الموكل بالدفاع عن بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، لـ"عرب 48" إنه "بعد 4 ساعات، انتهى التحقيق مع بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، وتم استدعاؤها لتحقيق آخر يوم الثلاثاء المقبل".

حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مع المحاضرة بروفيسور، نادرة شلهوب كيفوركيان، للمرة الثانية.

وتتعرض المحاضرة والبروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان لحملة تحريض عنصرية، منذ أن نشرت الجامعة العبرية رسالة تطالبها بتقديم استقالتها في أعقاب توقيعها على عريضة تطالب بوقف الحرب وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ وقّع على العريضة أكاديميون من مختلف أرجاء العالم.

وقال المحامي علاء محاجنة، الموكل بالدفاع عن بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، لـ"عرب 48" إنه "بعد 4 ساعات، انتهى التحقيق مع بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، وتم استدعاؤها لتحقيق آخر يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد أن "الشرطة تلاحق سياسيا شلهوب كيفوركيان بسبب معارضتها للحرب على قطاع غزة، وهي تتعرض خطير من جهات عدة في المجتمع الإسرائيلي".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع بروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان بشبهة "التحريض" على خلفية مواقفها السياسية المعارضة للحرب على غزة.