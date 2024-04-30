ملاحقة العمال الفلسطينيين: اعتقال 9 عمال من الضفة الغربية في جديدة المكر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 9 عمال من الضفة الغربية في جديدة المكر بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد"، وسائقا من سكان عرعرة المثلث بادعاء نقلهم بمركبة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 9 عمال من منطقة الضفة الغربية في جديدة المكر بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد"، وسائقا من سكان قرية عرعرة في منطقة المثلث، بادعاء نقلهم بحافلة صغيرة.

وادعت الشرطة أنه "بعد نشاط لأفراد شرطة الجليل الغربي بالتعاون مع محاربي حرس الحدود في لواء الساحل لتحديد أماكن المقيمين غير الشرعيين، رصدت الشرطة في موقع بناء في جديدة المكر 9 فلسطينيين من سكان الضفة لا يحملون تصريح دخول إلى إسرائيل، وأوقفتهم للتحقيق في مركز الشرطة".

وأضافت أنه "اعتُقل شاب (25 عامًا) من عرعرة بشبهة قيامه بنقل المقيمين إلى أراضي إسرائيل. ووفقًا لاحتياجات التحقيق ونتائجه، ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم في المحكمة".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.