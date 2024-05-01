طاقم الدفاع عن كيفوركيان للمدعي العام: التحقيق المستمر معها غير قانوني ولن تجيب بعد عن أي أسئلة

استدعت الشرطة شلهوب - كيفوركيان لتحقيق رابع غدًا خلال التحقيق معها أمس، سُئلت حول اعتبارها القدسَ الشرقية منطقة محتلة، عن معنى المصطلح "استعمار استيطاني" وما إذا كانت لا تزال تعتقد أن إسرائيل تقوم بجريمة الإبادة الجماعية في غزة.

أبرق طاقم الدفاع عن بروفيسور نادرة شلهوب - كيفوركيان، اليوم الأربعاء، رسالةً إلى كل من المدعي العام للدولة، عميت آيسمان، ووكيل النائب العام للمهام الخاصة، ألون ألتمان، ومحطة شرطة "مفسيرت تسيون" المسؤولة عن التحقيق.

وأفادت الرسالة التي أرسلتها المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة بأنّ طاقم الدفاع أوصى شلهوب - كيفوركيان بعدم الرد عن أسئلة سياسية أو عن أي سؤال آخر لا يقع في إطار المواضيع المحددة التي صادق المدعي العام للدولة على التحقيق معها حولها.

كما أعلن طاقم الدفاع أنه في حال تمّ استدعاؤها لتحقيق إضافي، سيقوم بفحص الخطوات القانونية المتاحة من أجل وقف هذه الملاحقة السياسية.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب دعوة شلهوب - كيفوركيان للتحقيق للمرة الثالثة حول مواضيع تتعلق بالحرية الأكاديمية، مما يشكل ملاحقة سياسية واستغلالًا للإجراء القانوني بهدف التخويف والإسكات.

ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها في التحقيقات السابقة، والتي استمر كلٌّ منها 4 ساعات، سُئلت شلهوب - كيفوركيان عن سبب اعتبارها القدسَ الشرقية منطقة محتلة وعلى ماذا يستند موقفها هذا. كما سُئلت عن معنى مصطلح "استعمار استيطاني" وعن المصادر التي اعتمدتها حول عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب. بالإضافة، سألها المحققون ما إذا كانت لا تزال تعتقد أن إسرائيل تقوم بجريمة الإبادة الجماعية في غزة.

يشار إلى أنه في الثامن عشر من نيسان/ أبريل 2024، تم اعتقال شلهوب - كيفوركيان من بيتها في البلدة القديمة بالقدس. في اليوم التالي، قامت محكمة الصلح في القدس بإطلاق سراحها ومن ثم صادقت المحكمة المركزية على القرار رافضةً بذلك استئناف الشرطة. خلال الأسبوع الأخير، استدعت الشرطة شلهوب - كيفوركيان للتحقيق مرتين، وأعلمتها بشأن استدعائها لتحقيق إضافي يوم غد الخميس الثاني من أيّار/ مايو.

وأكد طاقم الدفاع أنه سبقت هذه الرسالة رسالةٌ أخرى، يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، تطرق فيها طاقم الدفاع إلى عدم معقولية قرار المدعي العام بالسماح للشرطة بفتح تحقيق حول تصريحات شرعية وقانونية تعبر فيها شلهوب - كيفوركيان عن آرائها وتشكل جزءًا من عملها الأكاديمي. وعليه، كان بالأحرى ألا تمنح النيابة موافقة على تحقيقٍ كهذا منذ البداية. علاوة على ذلك، فإن الشرطة خلال التحقيقات لم تلتزم بحدود التحقيق الذي حددته النيابة العامة لثلاثة مواضيع عينية لا غير، وإنما استمرت بالتحقيق مع شلهوب - كيفوركيان حول مواضيع إضافية ذات طابع سياسي، مما يحول التحقيق إلى تحقيقٍ غير قانوني، وعلى المدعي العام التدخل لوقفه بشكل فوري.

ويضم طاقم الدفاع عن بروفيسور شلهوب - كيفوركيان المحامي علاء محاجنة، والمحاميين د. حسن جبارين وهديل أبو صالح من مركز عدالة.