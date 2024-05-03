إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب منشية زبدة

أسفر حادث طرق بين شاحنة وسيارة عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 75 قرب بلدة منشية زبدة؛ مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وقال البراميديك يسري عواودة، إن "سائق السيارة كان عالقا وفاقدا للوعي داخل السيارة، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية بعدما قمنا بتخليصه من السيارة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.