3 مصابين في جريمتي إطلاق نار بالناصرة وعرعرة المثلث

أسفرت جريمتا إطلاق نار في الناصرة وعرعرة المثلث عن إصابة 3 أشخاص بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة جراء جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في الناصرة وعرعرة المثلث؛ مساء السبت.

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وفي الناصرة، أصيب شابان، يبلغان 25 عاما من العمر، بجراح طفيفة ومتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بالمدينة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفيي الإنجليزي والإيطالي لتلقي العلاج.

وفي عرعرة المثلث، أصيب شاب (22 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأحيل الشاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لاستكمال العلاج.

وقرب منطقة حرشية بمنطقة الناصرة، أصيب شخص (50 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة جراء حادثة عنف.

وقدم طاقم من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.