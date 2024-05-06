اتهام شاب من شفاعمرو بـ"التجسس وارتكاب عمل إرهابي"

زعمت النيابة في لائحة الاتهام أن الشاب مصطفى طحاينة "نقل معلومات عن مكان تواجد قوات الأمن خلال عملية عسكرية في جنين قبل أقل من عام، ورشَق أفرادها بالحجارة والعبوات الناسفة، وحرّض على الإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب مصطفى طحاينة من سكان مدينة شفاعمرو، وله أقارب في منطقة جنين، نسبت إليه "التجسس وارتكاب عمل إرهابي ومخالفات أمنية أخرى".

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء الشاب طحاينة رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وادعت النيابة في لائحة الاتهام أن الشاب "نقل معلومات عن مكان تواجد قوات الأمن خلال عملية عسكرية في جنين قبل أقل من عام، ورشَق أفرادها بالحجارة والعبوات الناسفة، وحرّض على الإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي".

كما وجهت النيابة للشاب تهمة "الضلوع في أعمال شغب عنيفة في شفاعمرو خلال عملية 'حامي الأسوار' قبل ثلاثة أعوام".