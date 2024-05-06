البقيعة: اعتقال مشتبهيْن إثر انفجار قنبلة خلال "حادث عمل"

"بتاريخ 24/01/24 ورد بلاغ للشرطة حول انفجار سيارة على شارع 864 بالقرب من قرية البقيعة. وتم إجلاء اثنين من سكان البقيعة يبلغان من العمر 21 عاما و23 عامًا من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي في حالة خطيرة وأخرى طفيفة".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال مشتبهيْن من قرية البقيعة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد أن أصيبا بانفجار قنبلة في "حادث عمل" أثناء سفرهما بسيارة.

ووفقا للشرطة فإنه "بتاريخ 24/01/24 ورد بلاغ إلى الشرطة حول انفجار سيارة على شارع 864 بالقرب من قرية البقيعة. وتم إجلاء اثنين من سكان البقيعة يبلغان من العمر 21 عاما و23 عامًا من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي في حالة خطيرة وأخرى طفيفة (وفقًا لمصادر طبية)".

وأضافت أنه "لدى وصول المحققين إلى مكان الحادث، تم الاشتباه بأن الانفجار وقع نتيجة 'حادث عمل' بعد أن كان المشتبه بهما ينقلان في مركبتهما عبوة ناسفة انفجرت أثناء السفر مما أدى إلى إصابتهما".