عام على استشهاد الشاب ديار العمري من صندلة

مر عام على استشهاد الشاب ديار العمري من قرية صندلة، والذي قُتل برصاص يهودي يدعى "دنيس موكين" في 6 أيار/ مايو 2023.

تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب ديار العمري من قرية صندلة، والذي قُتل برصاص يهودي يدعى "دنيس موكين" في 6 أيار/ مايو 2023.

ودعت عائلة الشهيد العمري لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، وذلك يوم غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بساحة الجامع في قرية صندلة.

وعلى الرغم من انقضاء عام على استشهاد العمري إلا أن عائلته لا تزال تنتظر محاكمة القاتل، إذ جرى تأجيل جلسة المحكمة مرّة تلو الأخرى بسبب ادعاءات مختلفة وطلبات لتأجيلها.

وقدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، يوم 11 حزيران/ يونيو 2023، لائحة اتهام بحق دنيس موكين تضمنت جريمة قتل الشاب ديار العمري من سكان قرية صندلة.

وبعد اقتراف جريمة قتل العمري، أثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بالجيش الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من اقتراف الجريمة، من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو 2023، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص الشاب اليهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو 2023.