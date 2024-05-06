ملاحقة العمال الفلسطينيين: اعتقال 10 عمال من الضفة الغربية في صفد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال 10 عمال من الضفة الغربية في مدينة صفد بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 10 عمال من الضفة الغربية في مدينة صفد بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بذريعة "عدم حيازة تصاريح لدخول البلاد".

ووفقا لادعاء الشرطة الشرطة فإنّه "خلال نشاط للشرطة في منطقة الشّمال، اعتقل الأفراد عشرة أشخاص سكان الضّفة الغربية بشبهة الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني، وجاء ذلك بعد وصول بلاغ بذلك، إذ وجدت الشرطة الأشخاص داخل ورشة بناء في مدينة صفد".

يشار إلى أن الشرطة تواصل ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.