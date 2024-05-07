وقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة محكمة محمد جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم

رفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيود، بينها "لا للملاحقة السياسية"، و"وقف الحرب واجب إنساني"، و"الحرية والعدالة لمحمد وأحمد"، و"تكميم الافواه مرفوض".

من الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

شارك عدد من الناشطين السياسيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة في مدينة حيفا، تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية مجموعة من المتضامنين مع خليفة وجبارين، وجاءت الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات والإجراءات الاحتجاجية التي نظمت ضد الملاحقة السياسية لكل من جبارين وخليفة.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيود، بينها "لا للملاحقة السياسية"، و"وقف الحرب واجب إنساني"، و"الحرية والعدالة لمحمد وأحمد"، و"تكميم الافواه مرفوض".

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وعدم فرض قيود عليهما.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

وأحالت المحكمة المحامي أحمد خليفة للحبس المنزلي قبل نحو شهرين، ولا يزال في الحبس المنزلي دون تخفيف القيود المفروضة عليه. ولا يزال الناشط محمد طاهر جبارين في الحبس الفعلي منذ لحظة اعتقاله قبل أكثر من 7 أشهر دون تحويله إلى الحبس المنزلي أو إطلاق سراحه، فيما يعاني جبارين من ظروف صعبة داخل السجن، كما صرح داخل المحكمة خلال الجلسات السابقة.