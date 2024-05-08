السلطات تجبر مواطنا على هدم بيته ذاتيا في عين حوض

هدم محمد حلمي أبو الهيجاء من قرية عين حوض منزله بنفسه بعد ان أجبرته السلطات على ذلك، بحجة البناء بدون ترخيص.

أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن محمد حلمي أبو الهيجاء من قرية عين حوض، إلى الجنوب من جبل الكرمل وجنوب شرق حيفا في شمالي البلاد، على هدم منزله بنفسه بحجة البناء بدون ترخيص.

وكانت الشرطة قد فعّلت ضغطا شديدا على صاحب البيت وتخويفه بتغريمه غرامات باهظة قد تصل إلى نحو مليون شيكل في حال جرى هدم المنزل من طرف السلطات.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا أعدادا هائلة من قوات الشرطة والوحدة الخاصة (يسام) التابعة لها في طريقها إلى عين حوض مما حدا بصاحب البيت أن يباشر بهدمه بشكل ذاتي.

وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.