إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق قرب حيفا

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، على الطريق السريع رقم 22 بين تقاطع كريات بياليك وتقاطع كريات آتا شمال، في منطقة حيفا، عن إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

أصيب شاب في حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، على الطريق السريع رقم 22 بين تقاطع كريات بياليك وتقاطع كريات آتا شمال، في منطقة حيفا.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 05:47 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل، حول اصطدام دراجة نارية بشاحنة إسمنت على الطريق السريع رقم 22 بين تقاطع بياليك وتقاطع كريات آتا شمال. وقدم الطاقم الطبي ونقلوا إلى مستشفى رمبام رجلا يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة خطيرة، فاقدًا للوعي، مع إصابات جهازية متعددة، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.