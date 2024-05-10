تحقيق في إمكانية إضرام النار عمدا بشاحنة وعربات في دبورية

يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في موقف للشاحنات بقرية دبورية بما في ذلك التحقيق في إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.

من مكان الحريق بدبورية، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شبت ألسنة النار، فجر اليوم الجمعة، في موقف للشاحنات بقرية دبورية في الجليل، شمالي البلاد، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة لإحدى الشاحنات و3 عربات.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ، ووحدة المتطوعين في دبورية عملوا، فجر اليوم، على إخماد حريق اندلع بموقف للشاحنات في البلدة".

وأضاف أنه "لدى وصول الطواقم اتضح أن الحريق اندلع بشاحنة و3 عربات في المكان. الطواقم عملت على إخماد الحريق إلى جانب نقل الشاحنات الأخرى من المكان، ولم يبلغ عن إصابات".

وأشار إلى أنه "يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بما في ذلك التحقيق في إمكانية إضرام النار بشكل متعمد".