وزارة الصحة تطالب سكان جديدة المكر ويركا بغلي الماء قبل استخدامه

أعلنت الوزارة في بيان، أصدرته اليوم، "وجوب غلي الماء قبل الشرب والطبخ، وتحضير الأدوية، وتنظيف الأسنان، بفي بلدتَي جديدة المكر ويركا، بعد نتائج استثنائيّة (غير اعتيادية) لأخذ عينات المياه".

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية سكان بلدتَي جديدة المكر ويركا، اليوم الجمعة، بغلي المياه قبل استخدامه للشرب أو الطهي، وذلك في أعقاب ظهور نتائج غير سليمة.

وأعلنت الوزارة في بيان، أصدرته اليوم، "وجوب غلي الماء قبل الشرب والطبخ، وتحضير الأدوية، وتنظيف الأسنان، في بلدتَي جديدة المكر ويركا، بعد نتائج استثنائيّة (غير اعتيادية) لأخذ عيّنات المياه".

وشدّدت الوزارة على أنه "يُوصى بغلي الماء لمدة خمس دقائق على الأقلّ، قبل الاستخدام".

ولفتت إلى أنه "يمكن استخدام المياه؛ للاستحمام، والصرف الصحيّ".

وفي البيان ذاته، ذكرت الوزارة أنها "طلبت من مزوّد المياه (في البلدتين)، القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الخلَل، وإجراء فحوصات لجودة المياه".

وأكّدت الوزارة أن هذه التعليمات، "سارية حتى إشعار آخر".