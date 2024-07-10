الناصرة: اتهام شقيقين بالاعتداء على رجل أمام أطفاله القاصرين

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شقيقين "اعتديا بوحشية على مواطن أمام أطفاله القاصرين في الناصرة".

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد شقيقين "اعتديا بوحشية على مواطن أمام أطفاله القاصرين في الناصرة".

ووفقا للشرطة فإنه "في ختام تحقيق أجرته شرطة الشمال، تم تقديم لائحة اتهام ضد شقيقين اعتديا بوحشية على مواطن أمام أطفاله القاصرين في الناصرة".

وأضافت أن "الحادثة وقعت بتاريخ 29/06/2024 حيث قام الشقيقان وشخص آخر مجهول بالاعتداء على الضحية بقضيب حديدي ووسائل أخرى، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. تم القبض على الشقيقين بعد جمع الأدلة، وتقديم لائحة الاتهام من قبل فرع النيابة الشرطية في الشمال".

وختمت الشرطة بالقول إنه "لا تتسامح شرطة إسرائيل مطلقًا مع أعمال التهور وجرائم العنف من أي نوع الموجهة ضد المدنيين، وسترد بسرعة وحسم ضد جميع مظاهر العنف من أجل تقديم هؤلاء المجرمين إلى القضاء".