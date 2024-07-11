تصريح ادعاء ضد 3 أشخاص بجريمة قتل حارس رئيس بلدية الطيبة السابق

تقرر تمديد اعتقال المشتبهين من وقت لآخر، واليوم تم تقديم تصريح مدعٍ عام ضدهم، كما سيتم تقديم لائحة اتهام تنسب إليهم مخالفات القتل وإطلاق النار مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

قدمت النيابة العامة للمحكمة، اليوم الخميس، تصريح ادعاء عام ضد ثلاثة أشخاص تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خلال الأيام القريبة في ملف جريمة قتل حارس رئيس بلدية الطيبة السابق.

ووفقا للشرطة فإنه "باشر أفراد الشرطة التحقيق في نيسان/ أبريل 2023 عقب مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة، أدير غانم، إذ فر مشتبهان من سكان المدينة إلى الضفة للاختباء. واعتقل المشتبهان وأحيلا للتحقيق. كما اعتقل في وقت لاحق مشتبه آخر من سكان المدينة".

ضحية الجريمة أدير غانم

وأضافت أنه "تبين من التحقيق أن المشتبهين وصلا إلى مكان الحادث بسيارة المشتبه الثالث، وتوقفت السيارة بالقرب من منزل رئيس البلدية، وعندما اقترب منها الضحية أدير غانم، أطلقوا النار عليه من مسافة قصيرة. وعليه أحيل الضحية إلى المستشفى، وتم إقرار وفاته".

وأشارت إلى أنه "تم تمديد اعتقال المشتبهين من وقت لآخر، واليوم تم تقديم تصريح مدعٍ عام ضدهم، كما سيتم تقديم لائحة اتهام تنسب إليهم مخالفات القتل وإطلاق النار مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية".