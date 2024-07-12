قتيل من يركا ومصاب من إكسال جراء تعرضهما لإطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل شاب في يركا، فيما أصيب شخص من إكسال بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في نابلس.

قتل الشاب أمير أبو نمر (27 عاما) من يركا جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وأصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، من بلدة إكسال بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده في مدينة نابلس بالضفة؛ مساء اليوم الجمعة.

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وفي يركا، تشير المعلومات إلى أن جناة اقتحموا منزل القتيل بعد تقمصهم بزي شرطي، وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن مقتله.

القتيل أمير أبو نمر

واستدعي طاقم طبي إلى المنزل ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته في المكان بعد أن كان دون نبض او تنفس، وعثر في منطقة قريبة من البلدة على سيارة مشتعلة يشتبه باستخدامها في الجريمة.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

إلى ذلك، نقل مصاب من إكسال إلى معبر جبارة قرب الطيبة بعد تعرضه لإطلاق نار في نابلس، وهناك قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية له.

وقال مضمد إن "المصاب كان بوعيه وعانى إصابة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة".

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

126 قتيلا عربيا منذ مطلع العام الحالي

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن حصيلة القتلى العرب في البلاد ارتفعت إلى 126 قتيلا، 9 منهم هم من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة (ثلاثة منهم قُتلوا في الطيبة ورهط وأم الف وبرطعة)، والضحايا الـ117 هم من 41 بلدة عربية، بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، قُتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.