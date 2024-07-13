أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالمجازر ومطالبة بوقف الحرب على غزة

رفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بشكل فوري، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية ورفع الحصار والاحتلال.

شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية على مدخل المدينة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وتنديدا بالتنكيل بالأسرى واعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة ومخططات التهجير ضد الفلسطينيين.

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وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات التي نظمتها منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بشكل فوري، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية ورفع الحصار والاحتلال.

وكتب على بعض اللافتات "أوقفوا المذابح الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة"، "أوقفوا الحرب على أهلنا في غزة".

وردد المتظاهرون هتافات ضد الحرب المتواصلة على غزة وتنديدا بالمجازر المتواصلة، ومن بينها "غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، "من أم الفحم لغزة شعب واحد".