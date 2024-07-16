مصابان في جريمتي إطلاق نار بباقة الغربية وكفر كنا

أسفرت جريمتا إطلاق نار في كفر كنا وباقة الغربية عن إصابة شابين بجراح وصفت بالمتوسطة.

أصيب شابان، يبلغان 34 و35 عاما من العمر، من كفر كنا وباقة الغربية بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار؛ مساء اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة ومستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.