اعتقال 20 مشتبها بـ"احتيال اقتصادي" بملايين الشواقل

قامت الشرطة وسلطة الضرائب، صباح اليوم، بالقبض على 20 مشتبهًا في إطار تحقيق سري ومشترك في قضية احتيال اقتصادي تُقدر قيمتها بملايين الشواقل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 مشتبها من البلاد في قضية احتيال اقتصادي بملايين الشواقل.

ووفقا للشرطة اليوم، الأربعاء، فإنه "قامت الوحدة المركزية في لواء المركز وسلطة الضرائب، صباح اليوم، بالقبض على 20 مشتبهًا في إطار تحقيق سري ومشترك في قضية احتيال اقتصادي تُقدر قيمتها بملايين الشواقل".

وأضافت أن "التحقيق، الذي استمر لعدة أشهر، ركز على شبهات بغسل الأموال والتهرب الضريبي بقيمة تُقدر بأكثر من 15 مليون شاقل. يُشتبه بأن المتورطين، بعضهم من عائلة معروفة في اللد، قاموا بتسجيل ممتلكاتهم في إسرائيل والخارج بأسماء أشخاص آخرين بهدف الحصول على إعفاءات ضريبية وغسل الأموال".

وأشارت إلى أنه "صباح اليوم، وبعد انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، تم مداهمة منازل المشتبهين في أنحاء الدولة. خلال العملية، تم حجز ممتلكات وعقارات تُقدر بعشرات الملايين من الشواقل. ستدرس الشرطة إمكانية عرض المشتبه بهم على المحكمة لتمديد توقيفهم وفقًا لمتطلبات التحقيق ونتائجه.