البعنة: مصرع شاب بحادث طرق قرب حيفا

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 240 شخصا، بينهم 86 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

لقي الشاب صالح حصارمة (25 عاما)، من بلدة البعنة في الجليل مصرعه، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة حيفا.

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وأفاد الناطق باسم "نجمة داود الحمراء" أنه عند الساعة 00:45 ورد بلاغ على خط الطوارئ لطواقم الإسعاف في منطقة الكرمل، عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من حيفا.

وهرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر مصرع شاب على الفور تأثرا بإصابته الحرجة، بينما عمل الطاقم على تقديم الإسعافات الأولية لشاب جريح (20 عاما)، ونقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم دراجة نارية يستقلها راكبان بحافلة على مفرق "عين أفيك"، قرب حيفا.

240 شخصا بينهم 86 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 240 شخصا، بينهم 86 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.