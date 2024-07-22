اعتقال شابين من الكعبية للاشتباه في تورطهما بإطلاق نار

بناء على طلب الشرطة، تم تمديد اعتقال المشتبه بهما من قرية الكعبية في محكمة الصلح بمدينة طبرية حتى يوم غد.

مددت محكمة الصلح في طبرية اعتقال شابين من الكعبية لغاية يوم غد، الثلاثاء، وذلك للاشتباه في تورطهما بإطلاق نار.

وفي التفاصيل، اعتقلت الشرطة شابين من سكان قرية الكعبية، شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهما بجريمة إطلاق نار على مركبة في القرية الأسبوع الماضي أصيب فيه شخصان بجروح متوسطة وطفيفة.

ووفقا للشرطة، فقد "ورد بلاغ، يوم الجمعة، حول إطلاق نار على مركبة في القرية كان بداخلها شخصان. تم إرسال العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحادث وبدأ البحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار، وفي وقت قصير داهمت قوة منزلًا بالقرب من مكان الحادث حيث يشتبه في وجود المشتبه بهم. وتم خلال المداهمة ضبط مسدس من طراز كلوك وخرطوش وذخيرة، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم. وفي مكان الحادث أيضا، تم حجز السيارة التي يشتبه في أن مطلقي النار استخدموها وقت إطلاق النار".

وبناء على طلب الشرطة، تم تمديد اعتقال المشتبه بهما في محكمة الصلح في طبرية حتى يوم غد.