هبة الكرامة: السجن لمحمد عثمان 12 عاما ومصطفى مصري 11 عاما وجواد سطيلي 5 أعوام

فرضت المحكمة المركزية في حيفا السجن على الشبان محمد عثمان 12 عاما، ومصطفى مصري 11 عاما، وجواد سطيلي 5 أعوام، من مدينة عكا على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في في أيار/ مايو 2021.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، أحكاما قاسية على ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من عكا وهم: جواد سطيلي (27 عاما) ومصطفى مصري (29 عاما) ومحمد عثمان (22 عاما).

وفي التفاصيل، فرضت المحكمة المركزية في حيفا السجن على الشبان محمد عثمان 12 عاما، ومصطفى مصري 11 عاما، وجواد سطيلي 5 أعوام، من مدينة عكا على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في في أيار/ مايو 2021.

وكانت المحكمة المركزية قد أدانت الشباب الثلاثة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2024 بمعظم التهم المنسوبة إليهم.

واعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الشباب الثلاثة على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة (عملية "حارس الأسوار" إسرائيليا) واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021، إذ اعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتُقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.

واتهمت النيابة عثمان بتهم عدة "إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق بازار، وإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على الشرطة"، أما التهم البارزة ضد سطيلي فهي "إطلاق النار وتحطيم ممتلكات"، فيما أبرز التهم الموجهة ضد مصري "إطلاق النار على الشرطة" خلال أحداث هبة الكرامة.