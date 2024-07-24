مصرع الشاب محمد خالد جبارين من أم الفحم بعد تعرضه للغرق

أسفر حادث غرق عن مصرع الشاب محمد خالد جبارين (24 عاما) من مدينة أم الفحم، وأقر الطاقم الطبي وفاته صباح اليوم، الأربعاء.

لقي الشاب محمد خالد جبارين (24 عاما) من مدينة أم الفحم مصرعه في حادث غرق.

وفي التفاصيل، أقر طاقم طبي وفاة الشاب محمد خالد جبارين إثر العثور عليه صباح اليوم، الأربعاء، بعد أن فقدت آثاره أمس جراء تعرضه للغرق في شاطئ (أولغا) بالقرب من مدينة الخضيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن حالة من الحزن والأسى سادت أقارب وأتراب ضحية حادث الغرق، محمد خالد جبارين، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلةالثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها بفقدان نجلها.