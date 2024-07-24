وفاة طفل من عين ماهل بعد يومين من تعرضه للغرق

أسفر حادث غرق عن وفاة طفل (5 سنوات) من عين ماهل بعد يومين من مكوثه بحالة خطيرة في مستشفى نهريا.

توفي الطفل عزمي عمار حريري (5 سنوات) من بلدة عين ماهل اليوم، الأربعاء، بعد يومين من تعرضه للغرق في بركة سباحة بمدينة سخنين.

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وأقر الطاقم الطبي في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا اليوم وفاة الطفل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكان الطفل قد أحيل بحالة حرجة إلى المستشفى، حيث خضع لعمليات إنعاش خلال نقله ثم مكث ليومين في قسم العلاج المكثف وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي قبل إقرار وفاته متأثرا بحالته الخطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، لقي الشاب محمد خالد جبارين (24 عاما) من مدينة أم الفحم مصرعه في حادث غرق.

وفي التفاصيل، أقر طاقم طبي وفاة الشاب إثر العثور عليه صباح اليوم، بعد أن فقدت آثاره أمس جراء تعرضه للغرق في شاطئ "أولغا" بالقرب من مدينة الخضيرة.