مصرع شخص غرقا قرب نتانيا

أسفر حادث غرق عن مصرع شخص في شاطئ "مخمورت" قرب نتانيا بعد انتشاله فاقدا للوعي وفشل محاولات إنعاشه.

لقي شخص، في الخمسينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه للغرق في شاطئ "مخمورت" قرب نتانيا؛ مساء اليوم الخميس.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الغريق بعد فشل محاولات إنعاشه.

وبحسب الطاقم الطبي، فإنه "وصلنا إلى المكان بطواقم كثيرة ورأينا شخصا على الشاطئ وهم يخضع لعمليات إنعاش من قبل مواطنين وبتوجيه هاتفي من قبل المركز".

وأضاف "أبلغونا بأن الشخص كان فاقدا للوعي وفي أعقاب ذلك جرى انتشاله من المياه، وبعد ذلك قدمنا العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

مما يذكر أن حوادث غرق متكررة وقعت، مؤخرا، في شواطئ وبرك سباحة بالبلاد، أسفرت عن العديد من حالات الوفاة.